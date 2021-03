Covid, allarme degli psichiatri: «Servono 3 miliardi in più per curare la salute mentale»

C'è il Covid. Ma c'è anche l'ansia. La paura. La salute mentale. Del Recovery Fund sono necessari 3 miliardi di euro in più per far fronte a un sommerso di 4,5 milioni di italiani che non hanno accesso ai servizi di cura della salute mentale. È questo quanto contenuto in un Appello del coordinamento dei dipartimenti di salute mentale italiani. Secondo la rete di specialisti, «la grave emergenza psichiatrica e psicologica, a oltre un anno...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati