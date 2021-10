Salute, Micro team di medici per la sanità post Covid. Speranza al congresso dei dottori di famiglia: «Più soldi al Ssn»

Al termine dell'emergenza sanitaria Covid, tocca riformulare l'assetto di molti settori, tra questi anche quello della medicina. Costruire una nuova Sanità per l'era post-Covid che passi, innanzitutto, da una rinnovata Medicina del territorio. Il che si traduce, ad esempio, in studi di medici di famiglia sempre più tecnologici e vicini alle esigenze dei pazienti, con micro team di professionisti per ottimizzare le prestazioni. È la proposta che arriva dal 78/mo Congresso nazionale della Federazione italiana dei medici di medicina generale (Fimmg), che ribadisce anche la contrarietà all'ingresso della categoria nel settore della dipendenza pubblica chiedendo una maggiore centralità. Ed una rassicurazione in tal senso è giunta, dal palco congressuale, dallo stesso ministro della Salute Roberto Speranza, che ha definito i medici di base il «pilastro» per il futuro del Servizio sanitario nazionale Ssn. Chiara la richiesta della categoria: subito un nuovo Accordo collettivo nazionale (Acn) per riorganizzare l'assistenza territoriale, attraverso una nuova dimensione organizzativa della medicina generale con la creazione, appunto, di micro team costituiti dal medico di famiglia, un assistente di studio e un operatore sanitario e con adeguate dotazioni tecnologiche e digitali. Micro team che, secondo uno studio della Cgia di Mestre presentato al congresso, determinerebbero un impatto economico sull'economia del Paese pari a 16,7 miliardi.

Covid, boom fumo, alcol e sovrappeso: Coni e 19 società scientifiche insieme per un Piano Marshall di prevenzione post pandemia

Insieme, anche la richiesta di più fondi, e meglio utilizzati. Le risorse della missione 6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza Pnrr «non siano finalizzate a creare cattedrali nel deserto ma siano utilizzate in modo appropriato ascoltando le proposte dei professionisti e dei medici in particolare», è il monito del segretario nazionale Fimmg Silvestro Scotti, che chiede «interventi immediati, già nella prossima Finanziaria, finalizzati alla partecipazione della Medicina Generale al potenziamento del Territorio». Infatti, se la sanità pubblica «continua ad essere marginalizzata perché le procedure, la programmazione e gli interventi non sono coerenti con i reali bisogni di assistenza sanitaria - avverte - emerge sempre di più la nuova sanità 'sostitutivà fatta di assicurazioni e fondi sanitari». Quanto all'ipotesi di un passaggio alla dipendenza pubblica della medicina generale, Scotti minaccia provocatoriamente di lasciare la professione se ciò accadesse: «Non capisco come si possa conciliare una autonomia professionale medica con un ruolo subordinato».

Sos medici, nel 2026 meno della metà riuscirà a specializzarsi: aumento borse legato al Pnrr (quindi temporaneo). La denuncia

E rispetto al progetto delle Case di Comunità, non devono sostituire gli studi medici ma «integrarsi con il sistema attuale». Anche il presidente della Federazione nazionale degli ordini dei medici, Filippo Anelli, chiede nuove risorse per rilanciare la professione medica in Italia, ed una riposta è arrivata proprio da Speranza, intervenuto al congresso: «All'interno della crisi si è aperta una opportunità. Tutti hanno capito che il Ssn merita investimenti. E ora possiamo aprire una stagione di investimenti: dobbiamo lavorare - ha detto - perché sin dalla prossima manovra di bilancio aumentino i soldi per il Ssn». Inoltre, «se qualcuno pensa che la figura del medico di medicina generale sia una figura del passato si sbaglia di grosso. Parliamo infatti di un pilastro insostituibile per il futuro del Ssn», ha assicurato il ministro, concludendo che «sarà anche necessario investire sul personale e sulle tecnologie, in particolare sulla digitalizzazione per una sanità ancora più vicina ai cittadini e anche per ridurre la sperequazione tra nord e sud».