San Giorgio a Cremano, nasce il più moderno centro di fecondazione assistita del Sud

Mercoledì 25 Settembre 2019, 20:11

La Città di San Giorgio a Cremano si arricchisce di un'eccellenza sanitaria con il Centro di Fecondazione Assistita della Casa di Cura Andrea Grimaldi, la rinomata struttura sanitaria di San Giorgio a Cremano dedicata alla prevenzione, diagnosi, ricovero e cura con una storia di oltre 100 anni.L'inaugurazione sarà giovedì 26 settembre, alle ore 17.00 presso la Casa di Cura Andrea Grimaldi dove verrà tagliato il nastro alla presenza del sindaco Giorgio Zinno e di Folco Grimaldi, presidente del Gruppo Andrea Grimaldi Medical Care. Sarà possibile visitare il centro dotato di attrezzature e strumenti di ultima generazione, mentre alle ore 18.00 si svolgerà in Villa Bruno un incontro pubblico di presentazione sull’offerta di servizi del Centro di Fecondazione Assistita, in cui interverrà anche l’èquipe di specialisti coinvolti nel progetto.L’evento gode del patrocinio della Città di San Giorgio a Cremano e rappresenta l’occasione per mostrare alla cittadinanza, alle istituzioni e al mondo associativo il nuovo centro che fa di San Giorgio a Cremano un polo di eccellenza in Campania per la risoluzione e la cura dei problemi d’infertilità della coppia, fenomeno che secondo l’Istituto Superiore di Sanità, interessa circa il 15% delle coppie in età riproduttiva.«La nascita del Centro di Procreazione assistita sul territorio sangiorgese - afferma il sindaco Zinno - rappresenta un'eccellenza per la città e un'opportunità per tutti coloro che desiderano avere un figlio. Avere a San Giorgio a Cremano una struttura come la Clinica Andrea Grimaldi, da sempre punto di riferimento in Campania per la qualità e dei servizi offerti rendere la nostra città, un territorio all'avanguardia nel settore. Sono orgoglioso di poter condividere con la famiglia Grimaldi questo traguardo che dimostra anche la sinergia tra pubblico e privato, finalizzata ad un obiettivo comune. Ovvero il miglioramento della qualità della vita dei nostri concittadini».«Siamo orgogliosi di presentare il nuovo centro, che arricchisce l’offerta della nostra Casa di Cura e offre un nuovo servizio importante alla popolazione del territorio della Asl Napoli 3 e non solo. Il nostro centro intende infatti essere un punto di riferimento a livello regionale per tutte le coppie che si imbattono in problemi di infertilità, ma anche per gli specialisti che vogliano affidarsi a una struttura di eccellenza per l’esecuzione delle tecniche di PMA - dichiara l’arch. Folco Grimaldi, Presidente del Gruppo Andrea Grimaldi Medical Care. Con questa inaugurazione vogliamo celebrare insieme alle istituzioni, ai medici e alla cittadinanza il risultato di un percorso iniziato diversi anni fa e che si inserisce nell’ambito del più ampio progetto di sviluppo del nostro Gruppo sulla ginecologia e sulla salute e il benessere della donna».Il Centro di Fecondazione Assistita della Casa di Cura Andrea Grimaldi è iscritto nel registro dell’Istituto Superiore di Sanità e conforme alle Linee guida 2018 del Ministero della Salute è dotato di tecnologie all’avanguardia e si avvale di un team multidisciplinare di ginecologi, urologi, biologi, infermieri, psicologi per garantire un approccio integrato alla fertilità maschile e femminile e trovare la soluzione più adatta per ogni coppia che desidera avere un bambino. Inoltre eroga tecniche di fecondazione assistita di I e II livello, oltre al social freezing, ovvero la conservazione degli ovociti di donne fertili che non si sentono ancora pronte a intraprendere una gravidanza, ma non vogliono esporsi al rischio di infertilità futura dovuto al naturale invecchiamento.