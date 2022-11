Sanità e riabilitazione, alla Vanvitelli via al confronto tra prof ed esperti

Il prossimo 19 dicembre, nella Sala degli Affreschi del complesso di Sant’Andrea delle Dame di Napoli dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, si terrà il workshop dal titolo: “Personalized Rehabilitation: Combining mind, body and genetics” organizzato da Maria Luisa Balestrieri (docente di Biochimica e presidente del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia in lingua inglese), Andrea Fiorillo (professore di Psichiatria e Presidente della Società Italiana di Psichiatria Sociale), Francesca Gimigliano (docente di Medicina Fisica e Riabilitativa e Presidente della Società Internazionale di Medicina Fisica e Riabilitativa) e Antonio Giordano (professore di Anatomia Patologica e Presidente dello Sbarro Health Research Organization). Interverranno il rettore Giovanni Francesco Nicoletti, ed il presidente della Scuola di Medicina Francesco Catapano e molti altri tra professori e ricercatori dell’Università Vanvitelli e di altre Università italiane e americane, il Consiglio Nazionale delle Ricerche e l’Istituto Nazionale dei Tumori Fondazione Pascale.

I lavori del convegno saranno focalizzati sull'interazione mente corpo che è alla base della salute della persona e su come la ricerca di base possa contribuire allo sviluppo di percorsi di riabilitazione sempre più personalizzati.

Obiettivo del simposio è promuovere una discussione, in un contesto interdisciplinare, sulle migliori strategie per una riabilitazione sempre più efficace per i pazienti affetti da malattie disabilitanti con uno sguardo rivolto alle nuove tecnologie come la realtà virtuale. Saranno riconosciuti i crediti formativi.