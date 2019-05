Sanità, il Tesoro salva De Luca: no al commissario in Campania

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 7 Maggio 2019, 07:00 - Ultimo aggiornamento: 07-05-2019 07:05

Sulla sua strada Vincenzo De Luca ha incontrato un alleato inaspettato per evitare lo sbarco, al suo posto in Campania, di un nuovo commissario alla Sanità: il Ragioniere dello stato uscente, Daniele Franco. Infatti, durante una riunione tecnica al ministero dell'Economia, Franco - a lasciare il suo incarico e prossimo a ritornare in Banca d'Italia dove lo aspetta un posto di vicedirettore generale - avrebbe spiegato al titolare del dicastero, Giovanni Tria, che non ci sono spazi per il governo di nominare un nuovo commissario come invece chiede la responsabile della Salute, Giulia Grillo. «La Regione ha spiegato - grazie agli interventi fatti negli ultimi anni, ha migliorato sia la gestione finanziaria sia la qualità delle prestazioni erogate». Di conseguenza, «ci sarebbero più le condizioni per tornare alla gestione ordinaria».