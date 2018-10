Sanità, il ritorno delle Mutue: â€‹prestazioni mediche e assistenziali a costi agevolati

Giovedì 11 Ottobre 2018, 13:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nel corso del diciannovesimo secolo il filosofo tedesco Arthur Schopenhauer provò a sintetizzare l’intera vicenda in pochissime parole: «La salute non è tutto, ma senza salute tutto è niente». Da allora è trascorso un bel po' di tempo ma le cose (ovviamente) non sono per nulla cambiate. In più il sistema sanitario nazionale non ha fatto altro che effettuare netti passi indietro nella sua crescita, rendendo ancora più complicati i problemi di salute degli italiani. Negli ultimi anni, però, qualcuno è uscito allo scoperto e ha iniziato a cambiare le cose, a migliorarle volendo essere più precisi. Quel qualcuno è la Mutua MBA, la più grande mutua del nostro paese che vanta ormai 400.000 associati e che è nata senza alcuno scopo di lucro e con il chiaro intento di aiutare gli italiani: «La nostra mission è quella di dare la possibilità agli associati di poter usufruire di prestazioni mediche e assistenziali a costi agevolati, come mai era accaduto prima. Con il solo intento di salvaguardare la salute e la loro qualità della vita, ed ecco perché non c’è alcuna discriminazione di età, di sesso o di attività lavorativa – hanno dichiarato in coro il professore Massimo Marchetti, in passato uno dei medici più rinomati del nostro paese, e Matilde Piselli, entrambi coordinatori nazionali di MBA e presenti nella giornata di martedì scorso a Cava de’ Tirreni in occasione di uno dei numerosi convegni che si stanno svolgendo nella provincia di Salerno e in tutto il sud -. In questi appuntamenti cerchiamo di diffondere i valori mutualistici, vogliamo informare e quindi di conseguenza far conoscere a chi ancora non lo sa che c’è una soluzione a portata di mano».