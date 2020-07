Sanità, i tagli tutti al Sud: è boom dei divari con la Campania penultima e la Lombardia al top di spesa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono stati anni di magra per la sanità. A partire dal 2009, complice la crisi, c'è stato un taglio che ha coinvolto tutte le categorie di personale. Tutte, ma non tutti. Perché sui territori la stretta non è stata ugualmente severa e ha aumentato invece di ridurre le differenze, come sottolineato ieri dal ministro della Salutenell'intervista al Mattino: «Il Sud è quello che ha pagato di più la lunga stagione dei tagli alla spesa sanitaria. Oggi occorre voltare pagina».Vediamola, quindi, questa lunga stagione, ricorrendo ai numeri ufficiali dei Conti pubblici territoriali e del Conto annuale, entrambi appena aggiornati al rendiconto del 2018. Il quadro che ne emerge è impressionante, al punto da poter affermare che l'espressione «servizio sanitario nazionale» non ha più ragione di essere.La spesa sanitaria procapite del sistema pubblico non era omogenea neppure nel 2008, con 2.075 euro al Centronord e 1.735 nel Mezzogiorno. A distanza di dieci anni, il Sud ha tirato la cinghia fino a scendere a 1.669 del 2018 mentre al Centronord la contrazione è stata più annunciata che praticata, visto che si è saliti a 2.101. In valori. Ma i dati accorpati non permettono di rimarcare gli effettivi cambiamenti nelle Regioni, ovvero gli enti che gestiscono materialmente i ventuno sistema sanitari. La maggiore regione del Nord, la Lombardia, nei dieci anni è passata da 2.340 a 2.530 mentre la Campania da 1.768 a 1.584. Sia chiaro: il differenziale era già forte nel 2008 - pari a 572 euro - ma dopo un decennio è quasi raddoppiato arrivando a sfiorare i mille euro. E la Campania non è il territorio fanalino di coda della penisola, perché la sanità calabrese è in condizioni ancora peggiori: ultima a quota 1.521 euro procapite, con una distanza dai cittadini lombardi di 1.009 euro. Un differenziale che si autoalimenta perché più diverge la qualità del servizio sanitario locale dagli standard ottimali, più cresce il flusso di chi va a curarsi altrove, arricchendo le sanità dove già circolano più risorse. Il sistema sanitario meridionale, insomma, tende a un modello con risorse zero e malati curati in zona zero.Ma anche per la Lombardia e le altre aree beneficiarie dei flussi in entrata vi sono problemi, perché i soldi facili tendono a favorire fenomeni di clientelismo, come dimostrano le inchieste, e non spingono verso una reale efficienza del sistema sanitario, come si è verificato nella sfida al coronavirus. La Lombardia insomma con i suoi 2.530 procapite spende oggettivamente troppo, se si confronta la qualità con una regione che ottiene il medesimo punteggio Lea, la Toscana, dove la spesa procapite è a quota 1.820, sotto la media nazionale di 1.954. Anzi, il livello della Toscana potrebbe essere il vero benchmark cui tendere tutti, per risultati ed entità di risorse, con la Campania che recupererebbe un finanziamenti di 237 euro a residente ovvero 1,4 miliardi di euro l'anno. Per modificare le regole di riparto del fondo sanitario nazionale si potrebbe partire proprio dall'introduzione del parametro della deprivazione sociale, mentre adesso sono favoriti i territori con maggiore speranza di vita e quindi più anziani. Per cuiMa i soldi, per quanto decisivi, forse descrivono meno bene le disuguaglianze rispetto ai dati sul personale. Quei medici e infermieri che abbiamo imparato a chiamare eroi durante la pandemia non sono distribuiti equamente sul territorio. In dieci anni in Italia ne abbiamo persi 45mila e ora ne sono in servizio 648.500, ma il calo è concentrato in Molise, Campania, Calabria e Lazio mentre addirittura a Trento, Aosta e Bolzano il personale è aumentato. In media in Italia ogni 1.000 abitanti, 12 lavorano nel servizio sanitario nazionale per curare se stessi e gli altri 988. Ma ad Aosta si sale a 17 persone su mille e in Campania, ultima, si scende a 7.La Lombardia stavolta è sotto la media a quota 10 perché spende molto per finanziare il sistema privato convenzionato, il cui personale è fuori dal conteggio dell'Ssn, il sistema sanitario nazionale. Per equilibrare - al ministro Speranza sarà noto - occorre correggere il meccanismo messo in piedi dal suo predecessore Renato Balduzzi con il decreto 70 del 2015. Con la formula Balduzzi si fissa l'obiettivo generale di 3,7 posti letto per mille abitanti, ma poi si contano le persone che vanno a curarsi altrove, spostando posti letto nei territori più attrattivi e tagliando in quelli in difficoltà, aumentando quindi i divari. E così la media di 3,7 è rispettata, ma in Calabria il livello è 2,9; in Campania 3,1 (soprattutto per la drammatica carenza di posti riservati alle lungodegenze) e l'Emilia Romagna sfiora i 4. Un intervento all'insegna dell'equità non può che partire da qui.La Campania conta 5,8 milioni di residenti mentre l'Emilia Romagna 4,5 milioni. In un paese normale di qualsiasi natura (centralista, regionalista, federale, autonomista) il sistema sanitario della prima regione sarebbe per dimensioni e finanziamento superiore a quello della regione che conta 1,3 milioni di abitanti in meno. Invece accade il contrario: per curare gli emiliano-romagnoli sono impiegati nel locale servizio sanitario regionale 59.216 persone, mentre per prendersi cura dei campani ve ne sono appena 41.891. Ragionando in termini calcistici, è come se gli emiliani scendessero in campo in undici e i campani in sei. Puoi schierare pure Ascierto come mezz'ala, ma il risultato della partita è scontato.