Schizofrenia, identificati 120 geni: possibile ruolo nella malattia

Il più grande studio genetico mai condotto sulla schizofrenia ha consentito di identificare 120 geni che potrebbero svolgere ruoli importanti nel disturbo psichiatrico. Il risultato, pubblicato su Nature, arriva dallo Psychiatric Genomics Consortium, guidato dagli scienziati dell'Università di Cardiff.

I ricercatori hanno analizzato il Dna di 76.755 persone con schizofrenia e 243.649 senza schizofrenia. Il confronto ha permesso di osservare collegamenti genetici alla schizofrenia in 287 diverse regioni del genoma. Lo studio ha inoltre dimostrato che il rischio genetico per la schizofrenia è riscontrabile nei geni dei neuroni ma non in altri tipi di cellule. I risultati suggeriscono anche che la funzione anormale dei neuroni nella schizofrenia colpisca molte aree del cervello; questo potrebbe spiegare la gamma variegata di sintomi che caratterizza la patologia. «Ricerche precedenti hanno mostrato associazioni tra schizofrenia e molte sequenze di Dna, ma raramente è stato possibile collegare i risultati a geni specifici», ha affermato Michael O'Donovan, tra i principali autori dello studio. «La nostra ricerca non solo ha aumentato notevolmente il numero di queste associazioni, ma ha permesso di collegare molte di esse a geni specifici, un passo necessario in quello che rimane un difficile viaggio verso la comprensione delle cause di questo disturbo e l'identificazione di nuovi trattamenti», ha aggiunto