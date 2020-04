Coronavirus, gli scienziati spagnoli lavorano a un dispositivo portatile che consente di rilevarlo sulle superfici

Un team di ricercatori appartenenti a diverse istituzioni dell'Andalusia sta lavorando alla progettazione di un prototipo portatile in grado di rilevare il virus SARS-CoV-2 sulle superfici di diversi materiali, utilizzando diverse tecnologie ottiche alimentate dall'Intelligenza artificiale.



Un artefatto di queste caratteristiche consentirebbe un'analisi rapida e senza contatto delle aree contaminate, generando mappe di distribuzione spaziale partendo dalle immagini catturate nel campo visivo del dispositivo. Attualmente non esistono metodi di rilevamento e visualizzazione per la presenza del virus sulle superfici.



L'iniziativa, pubblicizzata sul sito dell'Università di Siviglia, ha anche la partecipazione dei tecnici specializzati dell'unità di disattivazione dei dispositivi esplosivi, TEDAX, della polizia nazionale, che contribuiscono a questo progetto con la loro esperienza tecnologica nel rilevamento di sostanze chimiche pericolose.



In una dichiarazione, l'Università di Siviglia ha stimato che lo sviluppo di questo dispositivo «darebbe un grande contributo agli sforzi per contenere la pandemia e prevenire nuove infezioni».



Secondo i responsabili del progetto, tra le maggiori difficoltà del progetto vi sono le scarse informazioni disponibili sul virus - sia per quanto riguarda le sue caratteristiche sia i suoi meccanismi di interazione e deposito sulle superfici - nonché le sue dimensioni infinitamente piccole.

Le previsioni degli scienziati coinvolti in questo progetto sono relativamente ottimistiche: calcolano che in soli tre mesi si potrebbero iniziare a ottenere i primi risultati. In ogni caso, l'intenzione del team è di pubblicare apertamente i risultati ottenuti nel corso del progetto, nonché i prototipi sviluppati, per promuoverne l'uso e l'eventuale miglioramento da parte della comunità scientifica internazionale.



Il team scientifico responsabile del progetto è composto da rappresentanti della Higher Technical School of Engineering dell'Università di Siviglia, l'ospedale universitario Virgen del Rocío, l'Istituto di biomedicina di Siviglia, la rete andalusa per la progettazione e la traduzione di terapie avanzate (RAdytTA) , il TEDAX-NRBQ della polizia nazionale, l'Osservatorio astronomico Calar Alto (CAHA, Almería), il progetto HUMAINT del Centro comune di ricerca (CCR) della Commissione europea e la Corporation tecnologica dell'Andalusia (CTA). © RIPRODUZIONE RISERVATA