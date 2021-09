«Scompenso cardiaco scambiato per Covid: patologie in aumento tra i giovani»

Scompenso cardiaco, è allarme in Campania. La sindrome clinica complessa, definita come l’incapacità del cuore di fornire sangue in quantità adeguata rispetto all’effettiva richiesta dell’organismo1, è una patologia cronica, invalidante ma può non essere facile arrivare alla diagnosi.

I numeri segnalano un aumento dei casi nel tempo. In particolare, il programma nazionale Esiti 2020 dell’Agenas, relativo al periodo 2012/2019, mostra che in Campania, in media, la frequenza di ospedalizzazioni per scompenso cardiaco è elevata. I dati di mortalità entro i 30 giorni dalla dimissione sono in media con il dato nazionale, ma ci sono grandi differenze tra una provincia e l'altra. Franco Guarnaccia, presidente dell’Arca (associazione regionale cardiologi ambulatoriali) in Campania, aggiunge una ulteriore considerazione: «Durante la pandemia i ricoveri ospedalieri per infarto miocardico si sono ridotti fino al 30 per cento anche nella nostra Regione, così pure le ospedalizzazioni per scompenso cardiaco.

Significa che molti pazienti hanno scelto di rimanere a casa, e questo ha comportato un peggioramento della loro condizione, con conseguenze importanti. Noi cardiologi ambulatoriali ci troviamo, oggi, a gestire non solo pazienti scompensati con situazioni cliniche aggravate ma anche tanti nuovi pazienti, spesso purtroppo anche giovani». Tra i 45-50 anni. «Questo perché – afferma Guarnaccia –sono stati misconosciuti i segnali tipici dello scompenso, come la dispnea o la fame d’aria, scambiati invece per sintomi da Sars Covid-19». Di qui l'importanza di porre attenzione sul problema: Novartis – in occasione della Giornata mondiale del Cuore – promuove sul territorio regionale un progetto di "medicina di iniziativa" in collaborazione con Arca. Coinvolti, nel mese di ottobre, i medici di famiglia che inviteranno nei propri studi i pazienti scompensati e i loro caregiver per approfondire, affiancati dai cardiologi.