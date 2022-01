Scuola, «dad non solo per le zone rosse». Le Regioni al governo: «Rivedere criteri per ordinanze»

Dad non solo in zona rossa. È quanto le Regioni chiederanno al Governo con l'intento di rivedere i criteri e le competenze sulla sospensione delle attività didattiche in presenza nelle scuole.

Vaccini a scuola e lezioni fino a luglio per salvare l’anno: il piano del Ministero

Scuola e Dad, le richieste delle Regioni

L'obiettivo è quello di non limitare esclusivamente alle zone rosse la possibilità per i governatori di emanare ordinanze sulla sospensione delle lezioni in presenza. Il documento, nato da una proposta della regione Campania, sarebbe già pronto e avrebbe anche ottenuto l'appoggio di gran parte dei governatori.

I vaccini negli istituti

«Siamo assolutamente d'accordo», dice intanto il presidente dell'Associazione Nazionale Presidi, Antonello Giannelli,in merito alla possibilità, ventilata dal ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi, di creare hub vaccinali nelle scuole. «In questo modo - sottolinea all'Ansa - credo che si riuscirebbe più rapidamente a raggiungere gli alunni. Ma non bisogna dimenticare di coinvolgere anche la rete dei pediatri, il cui consiglio per le famiglie è molto importante. Ricordo che quando eravamo piccoli i vaccini, che all'epoca erano obbligatori, si facevano a scuola. Si tratterebbe di riprendere una buona vecchia abitudine».