Scuola, tra quarantene, tamponi e mascherine domani il rientro: tutte le regole per contenere i contagi

Da domani, lunedì 10 gennaio, si rientra a scuola tra presidi e regioni che manifestano forte preoccupazione e insegnanti che stanno già predisponendo i registri per una eventuale dad. Il Governo però tira dritto e in una circolare inviata dal Miur alle scuole sintetizza le principali indicazioni per gestire i casi di positività: dai tamponi alle quarantene. Nel frattempo, in una sorta di battaglia a distanza, Esecutivo e amministratori...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati