Vaccino, domande e risposte sulla seconda dose: quando, quale e possibili effetti collaterali

Salgono il numero delle persone vaccinate in Italia. Ora sono 13.125.458 le somministrazioni. Per alcuni il ciclo vaccinale si è già concluso, ma tanti stanno aspettando ancora l'iniezione della seconda dose. Diverse sono le domande per chi si appresta a ricevere il richiamo, anche perché tra una somministrazione e l'altra di tempo ne passa e diversi sono stati i cambiamenti nell'ultimo periodo.

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati