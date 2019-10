«Anche a Secondigliano si può»: le cure della clinica Santa Patrizia

La clinica Santa Patrizia, specializzata nella cura delle ulcere infette nel paziente diabetico e sclerodermico, presenta venerdì 25 ottobre alle ore 11 il progetto «Anche a Secondigliano si può» in collaborazione con l’Asl Napoli 1. La struttura di via Privata Ricci 19 aprirà le porte per illustrare l’innovazione del lavoro della équipe della professoressa Angela Groger, che in due anni ha effettuato 4000 visite e 2000 ricoveri. Ad illustrare il progetto saranno la direttrice della clinica, Rosalia Liguori, i chirurghi vascolari Angela Groger e Antonio Vosa e il chirurgo plastico Antonio Apolito. © RIPRODUZIONE RISERVATA