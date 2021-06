Covid, ecco il sensore che individua il virus in 15 minuti: «Un sms avvisa se ci sono positivi in stanza»

Un team di scienziati ha sviluppato un "sensore Covid" in grado di rilevare se qualcuno in una stanza è stato infettato dal virus in soli 15 minuti. La nuova tecnologia potrebbe fornire un modo semplice e volce per sottoporre a screening un gran numero di persone in spazi grandi, come cabine di aerei, case di cura, aule e uffici. Il dispositivo, creato dalla società RoboScientific con sede nel Cambridgeshire, utilizza sensori in grado di...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati