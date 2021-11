Silvio Berlusconi, terza dose di vaccino: «Ora tocca a voi, dobbiamo evitare nuovi lockdown»

Terza dose di vaccino contro il Covid anche per Silvio Berlusconi. Il leader di Forza Italia ed ex presidente del Consiglio ha ricevuto la dose 'booster' e si è fatto anche immortalare in una breve clip video.

Mentre veniva inoculata la terza dose, Silvio Berlusconi si è rivolto in favore di telecamera con un pollice in su. Subito dopo la somministrazione del vaccino, il tre volte presidente del Consiglio ha fatto il segno di vittoria.

"I vaccini sono lo strumento che abbiamo per sconfiggere il Covid e limitare i suoi effetti sulla salute e sull’economia. Dobbiamo evitare nuovi lutti e lockdown. Tocca a voi: chi non si è ancora vaccinato lo faccia senza al più presto, chi può farlo si prenoti per la terza dose", ha scritto su twitter Silvio Berlusconi.