Slovacchia, cortei contro vaccini, lockdown e governo: la destra estrema sfila a Bratislava e Kosice, sede alta Corte

In Slovaccia continuano le proteste contro i vaccini. Nella giornata che celebra la Costituzione slovacca si sono tenute diverse manifestazioni contro il governo, contro i vaccini anticovid e le restrizioni, sia nella capitale di Bratislava, sia a Kosice (est), dove si trova la sede della Corte costituzionale. Nel centro di Bratislava si sono radunati centinaia di seguaci della estrema destra di Marian Kotleba, il leader del Partito popolare Slovacchia nostra (Lsns), i quali hanno sostenuto che sia in corso «il genocidio della nazione slovacca». «Il Covid è solo uno strumento dell'oppressione», hanno scandito i manifestanti. Contro i cortei sono intervenuti in serata i poliziotti in tenuta antisommossa, che hanno fatto ricorso ai lacrimogeni.

No vax, dalla tastiera al deserto: «Avrò sbagliato posto?». Slogan improbabili e tesi strampalate

Altre manifestazioni si sono tenute nel centro di Kosice, dove promotrice dell'iniziativa è stato il movimento di destra «Kosice aperta». Nelle vicinanze della Corte si sono radunati però, in un'altra manifestazione, anche alcuni seguaci del partito Smer, i socialdemocratici ora all'opposizione dell'ex premier Robert Fico, che hanno protestato contro l‹attuale governo.