Società Italiana di Pediatria, Annamaria Staiano è la prima presidente donna

Per la prima volta in 123 anni una donna guiderà la Società italiana di pediatria (Sip), che associa 11 mila pediatri italiani del mondo ospedaliero, universitario e del territorio. Annamaria Staiano, professoressa ordinaria di pediatria dell'Università di Napoli Federico II e direttore dell'unità operativa complessa di pediatria generale dell'azienda ospedaliera universitaria federiciana, è stata eletta oggi alla presidenza della Sip dall'assemblea dei soci in occasione del 76esimo congresso italiano di pediatria attualmente in corso in modalità telematica e in programma sino al 28 maggio.

La professoressa Staiano guiderà la Sip sino al 2024, succedendo al presidente uscente Alberto Villani che ha affiancato in questi anni come vicepresidente. «L'emergenza sanitaria da Covid-19 ha evidenziato criticità nel nostro sistema sanitario nazionale, per cui è fondamentale pensare ad una riorganizzazione dell'assistenza pediatrica, a partire dalla formazione di tutte le figure professionali, mediche e non, coinvolte nello sviluppo psico-fisico del bambino. Ritengo auspicabile un utilizzo sempre più ampio della tecnologia, mediante l'implementazione di supporti telematici (app, ipads, etc), che garantiscano una presa in carico globale del bambino, attraverso la condivisione di informazioni tra i diversi ambiti responsabili del suo benessere psicofisico (Famiglia, Scuola, Sanità)», sottolinea la professoressa Staiano.

«Siamo orgogliosi che la professoressa Staiano sia alla guida della prestigiosa Società italiana di pediatria e a lei vanno i migliori auguri di buon lavoro. La sua elezione è un'ulteriore testimonianza delle eccellenze della nostra regione», sottolinea Anna Iervolino, direttore generale dell'azienda ospedaliera universitaria Federico II di Napoli