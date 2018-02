«La prevenzione delle malattie infettive, il ruolo delle strategie vaccinali»: esperti a confronto a Sorrento

Lunedì 19 Febbraio 2018, 10:59 - Ultimo aggiornamento: 19-02-2018 11:48

SORRENTO - «La prevenzione delle malattie infettive, il ruolo delle strategie vaccinali»: è il tema del convegno, in programma domani, alle ore 18 nella Sala consiliare del Municipio, promosso dal Comune, dal Lions club e dalla Fidapa penisola sorrentina. Relatori: Giulio Tarro, Nomination al premio Nobel per la Medicina e Fisiologia 2015, Chairman della Commissione sulle biotecniche della virosfera, direttore responsabile del Journalof Vaccine Research and Development, Singapore; Carlo Alfaro, medico pediatra e Gigliola Rubolino, tossicologo forense, dell'ospadale San Leonardo di Castellammare; il dirigente Daniela Denaro ed il presidente del Consiglio di istituto, Claudia Capodilupo, della Scuola Vittorio Veneto di Sorrento.