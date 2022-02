Identificata una proteina - la sortilina - con un ruolo chiave nello scatenare la pressione alta. La scoperta è frutto di una collaborazione tra Irccs Neuromed di Pozzilli, Università di Salerno, Università Federico II di Napoli e Università di Dusseldorf. La ricerca è stata pubblicata sul Journal of clinical investigation. La sortilina è una proteina presente nel sangue. Gli esperti hanno visto che agisce su una molecola - S1P - presente sulla parete dei vasi, l'endotelio, provocandone la disfunzione.

«In particolare abbiamo dimostrato - spiega Paola Di Pietro, dell'Università degli Studi di Salerno, primo autore dello studio - che la somministrazione di sortilina causa ipertensione arteriosa e un forte incremento dello stress ossidativo, principale nemico dell'ossido nitrico endoteliale», sostanza importantissima per la dilatazione dei vasi sanguigni. «Abbiamo anche rilevato - spiega Carmine Vecchione dell'Irccs Neuromed, direttore del dipartimento di medicina e chirurgia dell'Università di Salerno e coordinatore dello studio - elevati livelli di proteina nei pazienti ipertesi senza un'ottimale controllo dei valori pressori nonostante le terapie.

Tale evidenze sono state riscontrate nella banca dati Moli-sani, presente all'istituto Neuromed, in collaborazione con Licia Iacoviello e in pazienti del Centro Campania salute network della Federico II». Questa ricerca, oltre ad ampliare la conoscenza dei meccanismi implicati nell'ipertensione arteriosa, apre la strada a nuove prospettive diagnostiche e terapeutiche, soprattutto in pazienti resistenti ai comuni farmaci antipertensivi. «Il dosaggio dei livelli di sortilina nel sangue - conclude Vecchione - potrebbe costituire un valido marcatore precoce di danno vascolare ma anche un parametro da monitorare per valutare l'efficacia della terapia.

È anche ipotizzabile che il blocco della sortilina circolante - ad esempio con anticorpi monoclonali - possa rappresentare una nuova valida prospettiva terapeutica per contenere il danno vascolare e l'incremento dei valori pressori nel paziente iperteso. Ma naturalmente saranno necessari ulteriori studi per traslare questa ipotesi in campo clinico».