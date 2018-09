Roma, primo trapianto di faccia al Sant'Andrea: «Sospetto rigetto per la paziente»

Annullata quindi la conferenza stampa fissata per oggi pomeriggio alle 14.30 all'unità ospedaliera.

«Le condizioni generali della paziente sono buone e non ci sono preoccupazioni per la sua vita. L'intervento chirurgico è tecnicamente riuscito e le anastomosi sono pervie, tuttavia i tessuti trapiantati hanno manifestato, durante la notte scorsa, segni di sofferenza del microcircolo per sospetto rigetto, nonostante il cross-match negativo tra donatore e ricevente». È quanto riporta il nuovo bollettino dell'ospedale Sant'Andrea di Roma sulle condizioni della paziente sottoposta a trapianto di faccia. «Per prevenire ulteriori rischi si sta prendendo in considerazione, come previsto dal protocollo, la possibilità di una ricostruzione temporanea con tessuti autologhi della paziente nell'attesa di una ulteriore ricostruzione con un nuovo donatore», si legge. Il prossimo bollettino medico è previsto stasera intorno alle ore 20.00.