Spagna, vaccini senza prenotazione in 5 regioni: a Madrid porte aperte in orario notturno dalle 21 alle 8

Anche senza prenotazione purchè ci si vaccini. È questa la tattica che stanno adottando nella vicina Spagna. Sono già cinque le regioni della Spagna che hanno annunciato o fatto partire programmi di vaccinazione contro il Covid senza necessità di prenotazione. L'ultima in ordine cronologico è stata la Comunità di Madrid, che ha annunciato che già da due giorni, in orario compreso tra le 21 e le 8 del mattino, sarà possibile recarsi in due grandi centri di vaccinazione senza turno per farsi somministrare la prima dose.

Green pass bocciato in Spagna: dopo Andalusia e Cantabria arriva il no della Galizia

Da due giorni intanto — riportano i media iberici — in zone turistiche dell'Andalusia i residenti in altri punti della regione che si trovano in quei luoghi in vacanza e hanno più di 16 anni possono farsi iniettare la prima dose senza essersi prenotati prima. Anche la Catalogna, le Baleari e le Canarie hanno intrapreso campagne simili. Nell'ultima di queste tre regioni, possono presentarsi senza prenotazione gli over 12 in attesa della seconda dose. Questi piani, hanno spiegato le regioni promotrici, sono stati resi possibili dalla maggior quantità di dosi in arrivo nel mese in corso. La Spagna è uno dei Paesi con maggiori percentuali di popolazione vaccinata contro il covid al mondo.