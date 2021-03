Sputnik, caratteristiche e differenze del vaccino russo: «Efficace nel 91% dei casi»

Vaccino Sputnik, c'è l'accordo con Soresa per l'acquisto da parte della Regione Campania. La negoziazione è stata avviata dopo una nota a Soresa del 17 febbraio del presidente della Giunta Regionale della Campania - un'accelerazione voluta fortemente da Vincenzo De Luca - che spiega l'accordo in relazione alla ridotta disponibilità di dosi vaccinali per le Regioni italiane e, in particolare, per la Campania. Una novità importante se si...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati