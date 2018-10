Stipendi medici specialisti ambulatoriali: «Il giudice ci darà ragione»

Mercoledì 3 Ottobre 2018, 15:34

I medici specialisti ambulatoriali iscritti al sindacato Sumai saranno risarciti dalla Asl Napoli 1 Centro della «retribuzione di risultato» per l'anno 2015. A stabilirlo, informa una nota del Sindacato unico medicina ambulatoriale italiana, «è stato il giudice del lavoro di Napoli che ha accolto il ricorso presentato dall'avvocato Lucio Giacomardo, legale di fiducia dell'organizzazione sindacale». «Si chiude così - prosegue la nota - la battaglia legale intrapresa dal sindacato che da sempre aveva sostenuto che vi fosse stata una discriminazione nei confronti dei medici specialisti ambulatoriali, rispetto al resto del personale della Asl Napoli 1 Centro».La tesi sostenuta dal Sumai ora oggetto di una sentenza di accoglimento da parte della magistratura, è che ai medici specialisti ambulatoriali, da sempre in prima fila per garantire le prestazioni sanitarie in favore della cittadinanza, dovesse essere riconosciuto il diritto a percepire la retribuzione di risultato in seguito al raggiungimento degli obiettivi fissati dalla stessa azienda sanitaria».«Accogliamo con grande soddisfazione la decisione del magistrato - dice Gabriele Peperoni, segretario del Sumai - e auspichiamo che la direzione generale della Asl Napoli 1 Centro, anche nell'interesse della collettività e delle finanze pubbliche, voglia spontaneamente ottemperare a quanto disposto con la sentenza del giudice del Lavoro e riaprire immediatamente con il Sumai un tavolo di confronto sindacale onde evitare ulteriori sentenze anche per gli anni successivi che comporterebbero un notevole aggravio per le casse aziendali»