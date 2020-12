Virus, allarme superdiffusori. Ricciardi: «Sono il 20% e contagiano quasi il 50% delle persone»

Il Natale ai tempi del Covid. Sotto i riflettori la condizione particolare dei "superdiffusori": «Sono circa il 20% della popolazione e possono contagiare fino al 50% delle persone». Lo spiega Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza e docente di Igiene all'università Cattolica di Roma.

Mette in guardia sul rischio superdiffusori per il Natale in epoca Covid-19 Walter Ricciardi. «I superdiffusori - spiega ai microfoni di "Un giorno da pecora" su Rai Radio 1 - sono circa il 20% della popolazione, però contagiano il 40-50%, e quando ti trovi con uno di questi in un ambiente chiuso, a distanza ravvicinata, a maggior ragione senza mascherina, purtroppo la carica virale è talmente forte che è quasi inevitabile il contagio. Queste persone possono essere asintomatiche, paucisintomatiche e possono avere i sintomi. C'è tutta una variabilità che è difficile prevedere».

Sul Natale e il tema degli spostamenti tra regioni, il professore dice: «Stanno lavorando per limare i dettagli del prossimo Dpcm - dice il professore Ricciardi - ma il concetto generale è che in questo momento non c'è possibilità di muoversi liberamente e bisogna, soprattutto nelle regioni colorate più intensamente, stare il più possibile a casa, con poche persone di cui si conosce lo stato immunitario e i comportamenti tenuti nei giorni precedenti. Quello che può succedere, infatti, è che anche con poche persone ce n'è una che ha avuto contatto con soggetti infetti nei giorni precedenti e infetta tutti a casa. Soprattutto se è un 'super spreader', addirittura, è terribile».

