Una supermascherina in grado di bloccare tutti i virus al 100%, Covid compreso, con tutte le sue varianti, come Omicron: l'ha presentata al CES 2022, il Consumer Electronics Show di Las Vegas, una start up di Lione, che assicura che il prezzo del sistema di protezione non sarà eccessivo.

Mascherine all’aperto, obbligo verso la proroga. Da martedì stop ad alcune restrizioni, anche le discoteche potranno riaprire