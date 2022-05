Svezia, meno morti per Covid senza lockdown. L'Oms: «Meglio di Italia, Spagna e Germania»

Nella Svezia senza lockdown ci sono stati meno morti Covid. L'analisi arriva direttamente dall'Oms. E indica come dei 194 paesi esaminati, la nazione scandinava si è classificata al 101° posto con un tasso di mortalità di 56 per 100.000 persone, ben al di sotto della media di 90. Per confronto, il Regno Unito ha registrato 109 morti per 100.000, mentre la Spagna ha registrato 111 e la Germania 116.

