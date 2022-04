Tamponi fai da te, posso usarli oltre la scadenza ed è attendibile il risultato?

Anche i tamponi fai da te hanno una scadenza. Si trova indicata nella confezione e solitamente è di tre mesi. C'è però chi li ha utilizzati dopo senza alcun problema. D'altra parte le vendite degli auto-test sono aumentate nell'ultimo periodo. Non solo per l'aumento dei casi (oggi oltre 80mila), ma anche perché attraverso gli store online si possono comodamente comprare da casa, e anche a prezzi vantaggiosi. In molti ne hanno comprati diversi e creato una scorta personale. Il rischio è quindi che si vada oltre il termine entro cui è consigliato utilizzarli. Ma c'è una novità.

Tamponi fai da te, cambia la data di scadenza

La data di scadenza di molti tamponi fai da te è cambiata di recente. Dagli Stati Uniti diversi produttori hanno che "funzionano fino a sei mesi". Ora, se ho un test scaduto la settimana scorsa, sarà ancora accurato questa settimana se lo uso? La risposta è sì, è possibile fare affidamento sui risultati del test. Sempre che siano stati conservati a dovere e non esposti al sole oppure ad altre temperature che potrebbero alterare il loro funzionamento.