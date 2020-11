Covid, Massimo Galli: «Calo delle terapie intensive? Si svuotano per i morti»

Massimo Galli interviene ad Agorà per fare il punto sulla pandemia di coronavirus e soprattutto sui ricoveri in terapia intensiva. «Purtroppo vedremo altri morti, le infezioni in cammino producono anche questo. Siamo vicini alla soglia dei 4000 pazienti in terapia intensiva: le rianimazioni, se si svuotano, hanno un ricambio più con i decessi che con le dimissioni», dichiara il direttore di malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano.

Si discute, in ambito politico e istituzionale, sul sistema di zone rosse, arancioni e gialle. «Posso capire che la politica in tutta Italia abbia bisogno di passare un messaggio rassicurante al singolo politico locale, ma non si ottengono risultati con qualche sconto. La complessità del meccanismo è stata concepita per dare il massimo delle garanzie. Le regioni sono aree vaste, forse bisognerebbe ragionare su problematiche diverse all'interno delle stesse regioni».

