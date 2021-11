Covid, Buonaguro: «No vax e mancati richiami, così non va. Forse la terza dose non sarà definitiva»

Sars-Cov-2 torna a galoppare, macinando contagi e ospedalizzazioni frenate solo dalla rete dei vaccinati: non bastavano i novax con gli assembramenti quotidiani senza mascherina. Ora a complicare le cose ci si mettono anche i renitenti delle terze dosi. Solo il 47,12 % della popolazione papabile per la dose addizionale (immunodepressi) ha deciso fnora di scoprire la spalla e appena il 43,03 % della popolazione matura per la dose booster dopo...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati