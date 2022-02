Covid Usa, «terza dose perde forza dopo 4 mesi». Quarta dose potrebbe essere necessaria per persone a rischio

La quarta dose del vaccino contro il Covid potrebbe essere necessaria per gli americani a rischio, perché la terza dose del vaccino perde buona parte della sua potenza dopo quattro mesi. È quanto emerge dai nuovi dati del Centers for Disease Control and Prevention riportati da alcuni media americani.

APPROFONDIMENTI LE VERIFICHE Vaccini, i dati dell'Aifa: casi avversi rarissimi, 12 persone... IL RAPPORTO Terza dose, il mix di vaccini è più tollerabile secondo... IL FOCUS Pandemia, grazie alle vaccinazioni crollano anche i decessi: meno 50%...

Febbre di Lassa, primo morto in Gran Bretagna per il virus simile all'Ebola: che cos'è

Vaccino Covid in gravidanza: gli anticorpi rimangono nel latte materno fino a 4 mesi

Perdita di efficacia

La perdita di efficacia alimenta la possibilità che alcuni americani, soprattutto le categorie più a rischio, possano aver bisogno di una quarta dose.