Dieci milioni per i prossimi due anni per i test genomici. Il finanziamento è previsto da un emendamento alla manovra. Si tratta in particolare del rifinanziamento del Fondo per i «Test di Next Generation sequencing e disposizioni in materia di laboratori», esami sempre più sofisticati e decisivi per arrivare a una diagnosi rpecoce di malattie anche rare e valutare i rischi dovuti all'ereditarietà di alcune patologie.