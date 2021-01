Covid, test rapidi, i dubbi dell'infettivologo Massimo Andreoni sul via libera del Ministero: «Danno troppi falsi negativi»

«Mi preoccupa un pò la discussione che si sta facendo in questi giorni sui tamponi antigenici, che dovrebbero entrare nella valutazione della circolazione del coronavirus perché abbiamo troppi dati che ci dicono che sono spesso falsamente negativi». Lo ha detto Massimo Andreoni, direttore scientifico della Società italiana malattie infettive (Simit), durante la trasmissione Agorà su Rai Tre, in merito alla decisione, prevista da una circolare ministeriale, di riconoscere la validità dei test antigenici rapidi di ultima generazione nel determinare i positivi al coronavirus, a fianco dei tamponi molecolari. «L'RT - ha aggiunto Andreoni, ordinario di Malattie Infettive all'Università di Roma Tor Vergata - è certamente un buon parametro per vedere quanto sta circolando il virus, così come il numero di casi su 100.000 abitanti, che è anche più facile da capire». Al contrario «aumentare il denominatore dei tamponi fatto utilizzando un test spesso non attendibile è un pò pericoloso per valutare l'andamento dell'epidemia».

APPROFONDIMENTI ROMA Covid Italia, immunizzati 5 milioni: «Ad aprile ricoveri... LATINA Latina, due strutture per i tamponi effettuati da medici e pediatri IL VADEMECUM Vaccino Covid, cosa bisogna fare per essere vaccinati? La guida...

Covid, Andreoni: «Epidemia fuori controllo, servono misure più rigorose»

Nuovo Dpcm, Miozzo (Cts): «Lockdown unica via d’uscita, ma l’economia è al collasso»

Ultimo aggiornamento: 11:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA