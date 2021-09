Test salivari validi per il green pass: approvato l'emendamento

ROMA - È stato approvato oggi, 2 settembre, dalla Commissione Affari sociali della Camera l'emendamento che stabilisce che i test salivari saranno validi per ottenere il Green Pass, al pari di quelli antigenici e naso-faringei. Due emendamenti analoghi sono stati presentati da Angela Ianaro, del M5S (la proposta è stata poi sottoscritta dal PD) e dalla Lega, rispetto ai quali il relatore ha proposto una riformulazione accolta dai presentatori, che è stata infine approvata. «E' una novità importante – ha dichiarato Angela Ianaro - perché dà uno strumento in più, utile specie con i bambini». «La Lega ha contribuito attraverso norme come questa a migliorare il provvedimento in discussione - ha aggiunto la deputata della Lega, Elena Lucchini - affinché la salute degli italiani sia tutelata senza costringerli a ulteriori sacrifici».