Silenzio-assenso, sblocco donazioni: «Torna la speranza» al Monaldi

Giovedì 22 Agosto 2019, 07:30

Trapianti e donazione degli organi: la notizia dell'approvazione del regolamento ministeriale che disciplina il funzionamento del sistema informativo trapianti, primo passo per l'attuazione del principio del silenzio assenso nelle donazioni, al palo da 20 anni, è stata accolta con comprensibile entusiasmo al Monaldi dove alcuni pazienti in lista di attesa per un nuovo cuore avevano fatto partire nei mesi scorsi una raccolta di firme sui social.