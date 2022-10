Trapianto da record, 97enne dona gli organi e salva una vita

Trapianto dei record ad Ancora. «Il fegato di una donna di 97 anni ha permesso di salvare una vita». Ne dà notizia Francesca De Pace, responsabile del Centro regionale Trapianti Marche. Il prelievo d'organo è avvenuto sabato all'ospedale di Fabriano su una donna di 97 anni del posto deceduta in seguito ad emorragia cerebrale: «ieri all' ospedale regionale di Torrette, il trapianto salvavita, perfettamente riuscito».

«Per le Marche l'età del donatore rappresenta un record di cui andare fieri - evidenzia la dott.ssa De Pace - il record italiano per prelievo di fegato da persona 97enne appartiene all'ospedale Santa Maria Nuova di Firenze, ma in precedenza fu nelle Marche nel 2009 con un prelievo di fegato su una persona di 94 anni di Montegiorgio, organo prelevato e trapiantato ad Ancona». De Pace ricorda l'importanza della donazione di organi nel «salvare vite». Conclude: «Ringrazio la famiglia del donatore per la sua generosità e l'equipe dell' ospedale di Fabriano che ha reso possibile il trapianto».