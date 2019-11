Trapianti, tre donatori in 48 ore negli ospedali di Napoli e Salerno

Tre donazioni e tanti trapianti in 48 ore: due donatori all'ospedale Ruggi di Salerno e uno al Cardarelli, a Napoli, hanno ridato la vita a 3 persone in attesa di un fegato, 6 persone in attesa di un rene e 6 in attesa delle cornee. Sono i dati del Centro regionale trapianti della Regione Campania, relativi agli ultimi interventi effettuati.

La prossima settimana, a Torre del Greco, ci sarà il V Corso regionale Tpm (Transplant Procurement Mangement)organizzato con il Centro nazionale trapianti e l'Università di Barcellona, dove saranno formati 42 operatori tra medici e infermieri delle Terapie intensive della Regione Campania.Sono 580.961 le dichiarazioni di volontà in vita per la donazione, registrate al 6 novembre. Sono attivi 461 Comuni dove poter registrare la volontà al momento del rilascio e/o del rinnovo della carta di identità con una percentuale di consensi del 57% mentre presso le Asl è del 97%.



