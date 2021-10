Tumore al seno, la rivoluzione che fa sperara: «Cura senza chemioterapia»

L'annuncio è stato dato in modo informale, dal palco del teatro Manzoni a Milano. In platea, donne guarite o ancora in cura per cancro al seno. Affiancate da Jovanotti, lì per raccontare l'esperienza di sua figlia Teresa, 22 anni, colpita e guarita da un linfoma di Hodgkin.

Un incontro conviviale, diviso tra solidarietà, dolore e speranza, quello organizzato dall'Istituto europeo di oncologia. L'appuntamento annuale Ieo per le donne venne...

