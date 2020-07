Tumori, chi non si lava i denti ha maggiori probabilità di prendere il cancro alla bocca o allo stomaco

Lavarsi regolarmente i denti riduce il rischio di tumori alla bocca e allo stomaco. Lo sostiene uno studio della Harvard T.H. Chan School of Public Health, dopo un'attività di monitoraggio lunga 20 anni su migliaia di persone. Gli scienziati hanno scoperto che le persone con una storia di malattia gengivale hanno una probabilità fino al 52% più alta di sviluppare un cancro esofageo o gastrico. Il rischio è ancora più elevato fra le persone che hanno perso dei denti.

I ricercatori hanno esaminato i tassi di cancro esofageo e gastrico in 98.459 donne e 49.685 uomini per due decenni. Una storia di malattia gengivale è stata associata ad un aumento del rischio del 43% di carcinoma esofageo e del 52% di carcinoma gastrico. I partecipanti che hanno perso denti fanno registrare - rispetto a coloro che non li hanno persi - un 42% in più di probabilità di contrarre il cancro esofageo e un 33% in più di contrarre il cancro gastrico.

Altri studi hanno dimostrato che batteri che si trovano comunemente in bocca, di solito a causa di malattie gengivali, possono portare alla formazione di tumori a bocca e stomaco. Gli autori dello studio sono così giunti alla conclusione che esista un legame fra l'igiene orale e il carcinoma esofageo e quello gastrico.

