Tumore al cervello a 11 anni, Michael vince la sua battaglia dopo 2 interventi: «Medici i miei angeli»

tumore cerebrale

Mercoledì 17 Luglio 2019, 13:17 - Ultimo aggiornamento: 17-07-2019 13:37

Storia a lieto fine a, in provincia di Pesaro e Urbino., oggi 14 anni, studente della terza media, dopo due interventi d'urgenza in tre anni è guarito dalche lo aveva portato al coma. Tutto è iniziato, appunto, tre anni fa quandoebbe uno svenimento: effettuò alcuni esami ae fu portato subito in ospedale. Il neurochirurgo confermò la diagnosi: mioma di basso grado al mesoencefalo. Oggi, per fortuna,e la famiglia ringraziano i medici: perché il ragazzo, grande tifoso dell’Inter, prima è uscito dal coma e poi ha potuto asportare la massa tumorale. Alla dottoressa in sala operatoria, Michael ha detto: «Dì a mamma e papà che sono la loro roccia. I medici sono stati i miei angeli».