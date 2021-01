Tumore della mammella, Cnr e Vanvitelli: identificata una spia nel sangue

In arrivo nuove molecole per la diagnosi e la terapia del cancro alla mammella.Identificate molecole spia per identificare il tumore mammario in fase precoce e in maniera non invasiva: “i messaggi in bottiglia” che circolano nel torrente sanguigno di una donna malata di tumore al seno possono essere intercettati e letti. Inattivando queste molecole si possono inoltre configurare nuove e promettenti cure.La scoperta è tutta napoletana ed è stata recentemente pubblicata sulla rivista Molecular therapy - Nucleic acidse proviene dal dipartimento di Medicina molecolare e biotecnologie mediche dell’Università degli studi di Napoli Federico II sotto la guida della professoressa Gerolama Condorelli che ha condotto gli studi insieme con l’Istituto di Endocrinologia ed Oncologia molecolare (Ieos) del Cnr di Napoli con il team guidato da Carla Lucia Esposito e Cristina Quintavalle e la clinica Mediterranea di Napoli con il team di Renato Thomas.

“Le cellule tumorali – spiega la professoressa Condorelli - rilasciano grandi quantità di piccole vescicole definite esosomi che, come messaggi in bottiglia, sono utilizzate dalle cellule per comunicare tra di loro: le cellule tumorali rilasciano questi messaggi che sono poi recepiti dalle cellule vicine dello stroma (cellule dei vasi sanguigni, fibroblasti, cellule del sistema immune), influenzando la crescita e la progressione del tumore, la risposta immunitaria e anche la risposta del tumore alle terapie”.

Gli esosomi sono anche rilasciati nel sangue e possono essere dunque quantificati ed analizzati con un prelievo di sangue e un’analisi molecolare specifica che consente anche di classificare il tumore. Rientrano quindi tra i marcatori promettenti nel nuovo approccio diagnostico definito “biospia liquida”. Fino ad ora però non erano state descritte metodologie in grado di identificare e isolare gli esosomi specifici del carcinoma mammario. Per la prima volta dunque si configura un sistema per effettuare tale analisi specifica e non invasiva.

