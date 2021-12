Tumore del pancreas in Campania, il workshop organizzato dal Policlinico Vanvitelli

Il 20 dicembre 2021, presso il Centro Congressi Federico II in via Partenope 36, si svolgerà un nuovo Workshop della piattaforma regionale Campania Pancreas dal titolo «I tumori pancreatici in Regione, Campania Pancreas: a due anni dalla pandemia a che punto siamo?Up to date della Piattaforma Regionale per lo Studio, la Prevenzione e la Cura delle Neoplasie Pancreatiche».

Il gruppo di studio ha ripreso la propria attività presentando una nuova piattaforma regionale per la lotta al tumore pancreatico più snella, agevole con una parte di pubblica fruizione.

Un corso di formazione alla chirurgia oncologica del pancreas per giovani chirurghi aprirà i lavori che vedranno coinvolti gli esperti della nostra Regione provenienti dai prestigiosi centri di cura e ricerca campani.

Sarà un momento di aggregazione per rendere evidenti i continui sforzi degli organismi regionali insieme al personale sanitario nell’obiettivo di migliorare l’assistenza, promuovere la ricerca oncologica in tale campo ed arginare la penosa migrazione sanitaria.