Aumentano le diagnosi di tumore alla prostata. E un fattore potrebbe essere l'acqua che beviamo. È questa la conclusione a cui giunge un nuovo studio spagnolo. Una ricerca che precede un dato preoccupante: questo tipo di cancro è il più comune tra gli uomini spagnoli (costituisce il 22% di quelli rilevati). Ma le cause sono ancora (in gran parte) sconosciute. E anche l'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC) non ha identificato un chiaro fattore scatenante. Ma ora tutto è in discussione. Perché il nitrato ingerito in età adulta, attraverso il rubinetto e l'acqua in bottiglia, potrebbe essere determinante (specialmente nei più giovani). A suggerirlo il Barcelona Institute for Global Health (ISGlobal), centro promosso dalla Fondazione "la Caixa". I risultati di questo lavoro scientifico sono stati pubblicati su Environmental Health Perspectives.

Come ridurre il rischio attraverso la dieta

La ricerca indica un ruolo importante della dieta. Il team di ricerca ha infatti scoperto che mangiare molta fibra, frutta e verdura o vitamina C potrebbe ridurre l'effetto negativo del nitrato nell'acqua potabile. Una scoperta saliente dello studio è che le associazioni tra assunzione di nitrati e cancro alla prostata sono state osservate solo negli uomini che mangiavano meno fibre, frutta e verdura o vitamina C. "Gli antiossidanti, le vitamine e i polifenoli nella frutta e nella verdura potrebbero agire come inibitori della la formazione di nitrosammine nello stomaco, che sono composti con potenziale cancerogeno”, spiega Carolina Donat-Vargas. "D'altra parte, la vitamina C ha mostrato una notevole attività antitumorale", aggiunge. E la fibra, da parte sua, giova ai batteri intestinali, che esercita un effetto protettivo contro le tossine derivate dal cibo, comprese le nitrosammine.

Cosa sono i nitrati e da dove provengono

Lo scopo dello studio era valutare se esistesse una relazione tra l'assunzione di nitrati e trialometani (THM) attraverso l'acqua potabile e il cancro alla prostata. Da dove provengono? Il nitrato presente nell'acqua proviene dai fertilizzanti e dagli escrementi dell'agricoltura intensiva e dell'allevamento. È la pioggia che lo porta nelle falde acquifere e nei fiumi. «È un composto che fa parte della natura, ma ne abbiamo alterato il ciclo naturale», spiega la riceratrice Cristina Villanueva a ISGlobal, specializzata in inquinamento delle acque. Ora si sta studiando se l'esposizione prolungata ai nitrati per tutta la vita adulta possa scatenare il cancro.

Come si assorbono i trialometani

I THM, invece, sono sottoprodotti della disinfezione dell'acqua: cioè composti chimici che si formano dopo aver disinfettato l'acqua per il consumo, generalmente con cloro. A differenza del nitrato, la cui unica via di ingresso è l'ingestione, i THM possono anche essere inalati e assorbiti attraverso la pelle facendo la doccia, nuotando in piscina o lavando i piatti. L'esposizione a lungo termine ai THM è stata associata ad un aumentato rischio di cancro alla vescica. Ma finora le prove della sua associazione con altri tipi di cancro sono state molto limitate.

Lo studio

Per valutare la possibile associazione tra il cancro alla prostata e l'esposizione a lungo termine a nitrati e THM nell'acqua potabile, un gruppo di ricerca guidato da ISGlobal ha studiato 697 casi di cancro alla prostata.dagli ospedali spagnoli tra il 2008 e il 2013 (97 dei quali avevano tumori aggressivi), così come altri 927 uomini di età compresa tra 38 e 85 anni a cui non era stato diagnosticato un cancro al momento dello studio e che fungevano da gruppo di controllo. Sapendo dove queste persone avevano vissuto e il tipo di acqua (del rubinetto, in bottiglia o, in alcuni casi, da un pozzo) nonché la quantità di acqua che avevano bevuto nel corso della loro vita, è stata stimata la media di nitrati e trialometani a cui ciascuna partecipante sarebbe stato esposto dall'età di 18 anni.

I risultati

Maggiore è il nitrato ingerito, maggiore è l'associazione con il cancro alla prostata. I partecipanti con una maggiore assunzione di nitrato attraverso l'acqua (più di 14 mg/giorno in media per tutta la vita) hanno moltiplicato per 1,6 la probabilità di soffrire di cancro alla prostata di basso o medio grado e quasi moltiplicato per 3 volte la probabilità di sviluppare una prostata aggressiva tumore, rispetto a quei partecipanti che avevano una minore assunzione di nitrati (meno di 6 mg/giorno in media per tutta la vita). "È stato suggerito che i tumori della prostata aggressivi e, quindi, con una prognosi peggiore, abbiano cause eziologiche sottostanti diverse rispetto ai tumori a crescita lenta con un decorso indolente, e i nostri risultati confermano questa possibilità", spiega Carolina Donat-Vargas, ricercatrice presso ISGlobal e primo autore dello studio. Il ricercatore sottolinea inoltre che "i rischi legati all'ingestione di nitrato attraverso l'acqua si osservano già a livelli di consumo idrico inferiori al massimo consentito dalle direttive europee, 50 mg di nitrato per litro d'acqua".

Le conclusioni

Gli autori però chiariscono che si tratta di un primo elemento di evidenza che va avvalorato con nuovi studi, quindi c'è ancora molta strada da fare prima di poter parlare di un nesso di causalità. “L' esposizione ai nitrati attraverso l'acqua potabile non implica lo sviluppo di un cancro alla prostata”, chiarisce Carolina Donat-Vargas. "Quello che speriamo è che questo studio, insieme ad altri, possa contribuire a rivedere i livelli consentiti di nitrati nell'acqua per garantire che non comportino un rischio per la salute umana", aggiunge. Il team di ricerca spera che questo lavoro contribuisca a sensibilizzare sui potenziali effetti ecologici e sulla salute umana dei contaminanti presenti nell'acqua, oltre a convincere le amministrazioni a controllare in modo più rigoroso questa risorsa naturale. Tra le misure proposte dagli autori della ricerca per ridurre i livelli di nitrati c'è "porre fine all'uso indiscriminato di fertilizzanti e pesticidi" e promuovere diete che diano priorità alla salute del pianeta riducendo il consumo di alimenti di origine animale, soprattutto carne.