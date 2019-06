Tumori al seno, dieta povera di grassi e ricca di frutta riduce i rischi

Meno grassi e più frutta e verdura: la dieta che può aiutare a ridurre il rischio di morire per un cancro al seno. Lo ha stabilito uno studio del Women's Health Initiative i cui risultati sono stati presentati all'Asco American Society of Clinical Oncology di Chicago. In una sperimentazione clinica finanziata a livello federale su circa 49.000 donne di età compresa tra 50 e 79 anni, i ricercatori hanno rilevato che le donne che riducevano i cibi grassi nella loro dieta del 25% e aggiungevano più frutta, verdura e cereali, avevano un rischio di morire per cancro inferiore del 21%. Le donne con diete a basso contenuto di grassi hanno avuto un rischio di morte del 15% inferiore per qualsiasi causa dopo la diagnosi di cancro al seno.«La nostra è la prima sperimentazione randomizzata e controllata a dimostrare che una dieta sana può ridurre il rischio di morte per cancro al seno», ha affermato Rowan Chlebowski, autore dello studio.

Negli Stati Uniti Usa sta aumentando il numero delle donne che sceglie di non sottoporsi ad alcun intervento di ricostruzione del seno dopo il tumore. Nel 2018 negli Usa sono stati diagnosticati oltre 266mila casi di carcinoma al seno invasivo e sono state oltre 109mila le donne che hanno optato per la ricostruzione grazie alla chirurgia plastica. Un intervento che oggi può essere fatto con il trapianto di tessuto autologo prelevato dalla pancia, dal fondoschiena o da altre zone del corpo per rimodellare un nuovo seno. Oppure, altra opzione: le protesi al gel di silicone. Ma nonostante le ultime frontiere degli interventi di ricostruzione, sempre più donne scelgono di non fare nulla. Se ne è parlato al congresso Asco (American Society Clinical Oncology) di Chicago.

Per aiutare chi opta per questa scelta ancora considerata radicale, Dana Donofree, anche lei sopravvissuta ad una tumore, ha creato AnaOno Intimates, una linea di lingerie specifica per le donne, con reggiseni disegnati ad hoc, che chi ha subito una mastectomia singola o doppia. «Le donne devono sentirsi bene con se stesse anche dopo un cambiamento così devastante». La sua linea è stata presentata all'ultima New York Fashion Week.

