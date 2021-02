Tumore, vaccino potrebbe inibire la crescita: è in fase di sperimentazione sull'uomo, ecco come funziona

Tumore, la speranza di fernare la malattia arriva da un vaccino che potrebbe inibirne la crescita. Vaccino che è in fase di sperimentazione sull'uomo dopo aver mostrato risultati promettenti sugli animali. Lo studio pubblicato sulla rivista OncoImmunology rileva che questo vaccino sperimentale produce risposte complete nel 90% degli animali se combinato con un secondo farmaco immunoterapico.

Come funziona il vaccino PD1-Vaxx

Il vaccino PD1-Vaxx, che è già in fase di sperimentazione sugli esseri umani negli Stati Uniti, induce il corpo a produrre anticorpi che aiutano le cellule immunitarie a rilevare e distruggere le cellule tumorali. «In primo luogo, PD1-Vaxx attiva le funzioni delle cellule B e T per promuovere l'eliminazione del tumore - ha detto l'autore dello studio Pravin Kaumaya -. In secondo luogo, il trattamento ha lo scopo di bloccare le vie di segnalazione che sono cruciali per la crescita e il mantenimento del tumore. Dando questo vaccino in combinazione con un farmaco immunoterapico stiamo essenzialmente sovraccaricando e stimolando in modo specifico il sistema immunitario a bersagliare e uccidere le cellule tumorali».

La ricerca

I ricercatori riportano che questa terapia è stata testata sugli animali affetti da tumore al colon e ha prodotto risposte incoraggianti su 9 cavie su 10.

La Food and Drug Administration a fine novembre scorso ha concesso l'approvazione alla sperimentazione umana di fase 1 negli Stati Uniti del vaccino PD1-Vaxx ed è stato annunciato che la prossima sperimentazione clinica si concentrerà su pazienti affetti da tumore ai polmoni.

