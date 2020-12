Aumento tumori al seno: «Analisi molecolari per evitare inutili chemioterapie»

I nuovi casi di tumore del seno in Italia sono aumentati del 14% in 5 anni: da 47.900 nel 2015 a quasi 55mila nel 2020. E oggi più di 834mila donne vivono dopo la diagnosi con una sopravvivenza a 5 anni che raggiunge l’87%. Secondo gli esperti, i test genomici sono uno strumento utile per il clinico, perché consentono di identificare le pazienti in cui la chemioterapia è inappropriata, evitando tossicità non necessarie e risparmiando risorse. Per questo è necessario arrivare in tempi brevi a un rimborso nazionale dei test genomici, inserendoli nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA). La richiesta viene dai più importanti esperti riuniti nel congresso internazionale virtuale “Il nuovo volto della cura del tumore mammario: l’aurora dei test genomici” con la partecipazione, fra gli altri, di Gabriel N. Hortobagyi, past president della società americana di oncologia clinica (ASCO) e direttore del Department of Breast Medical Oncology, Division of Cancer Medicine MD Anderson Cancer Center (Houston, USA).

«È importante uniformare la possibilità di accedere gratuitamente ai test genomici in tutte le regioni, per evitare fenomeni di discriminazione territoriale - afferma Francesco Cognetti, responsabile scientifico del congresso, presidente Fondazione Insieme contro il Cancro e direttore Oncologia medica Regina Elena di Roma -. Siamo di fronte a una battaglia di civiltà. Nel Lazio, pochi mesi fa, è stata approvata dal consiglio regionale una mozione che impegna il presidente della Regione a presentare richiesta formale in sede di commissione LEA per il rimborso nazionale dei test genomici. Circa il 70% dei casi di tumore della mammella è di tipo luminale, cioè esprime i recettori estrogenici ma non la proteina HER2 (ER+/HER2-). Da alcuni anni la ricerca ha reso disponibili i test di profilazione genomica. Queste analisi molecolari forniscono una stima del rischio di recidiva in misura molto più accurata rispetto ai parametri clinico-patologici tradizionali».

