Tumori e neoplasie gastroenteriche, esperti a confronto all'Ospedale del mare

Tumori: i Medici di Base dell'area napoletana conoscono le nuove opportunità di cura e assistenza garantite dalla neonata rete oncologica campana? Oggi (venerdì 22) e domani l'Ospedale del mare si propone di fare il punto sul ruolo che il presidio, il più recente dei centri oncologici di riferimento polispecialistici (Corp) della regione, sta svolgendo, ad un anno dalla sua costituzione e sulle sue prospettive future.



In particolare, il Convegno si focalizzerà sulle neoplasie gastroenteriche (colon-retto, stomaco, fegato e pancreas), con particolare attenzione all’integrazione multidisciplinare tra i diversi specialisti che operano all’interno dei Gruppi Oncologici Multidisciplinari (GOM), nonché al rapporto tra l’attività di screening dei tumori del colon sul territorio dell’ASL Napoli 1 e la presa in carico dei soggetti positivi da parte del CORP Ospedale del Mare.



Sarà sottolineato il ruolo fondamentale dei medici di medicina generale nel favorire l’adesione dei cittadini allo screening e come interfaccia privilegiata tra i pazienti e la Rete , sia per quanto riguarda l’accesso , sia per l’assistenza ai pazienti a domicilio in coordinamento con l’assistenza domiciliare. Infine, saranno affrontati alcuni aspetti scientifici del trattamento delle neoplasie gastroenteriche con particolare attenzione alle nuove tecnologie (chirurgia robotica, nuove tecniche radioterapiche) e alle recenti novità della terapia medica © RIPRODUZIONE RISERVATA