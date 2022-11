Tumori, rischio epidemia: un milione di europei è ammalato ma non lo sa

C'è una nuova epidemia in arrivo: ed è quella dei tumori. Un rapporto della Oncology Commission della rivista The Lancet mette in guardia sulle future conseguenze. Nello specifico, i risultati degli ultimi 10 anni nella prevenzione, nella diagnosi precoce e nel trattamento non sarebbero andati a buon fine, portando a un'epidemia della malattia nel prossimo decennio.

Nel primo anno della pandemia c'erano 1,5 milioni di malati di tumori in meno in tutta Europa. Ciò non significa che l'incidenza del cancro sia diminuita improvvisamente, ma piuttosto che sono le persone ammalate non sono diagnosticate. Un milione di persone avrebbe un tumore non diagnosticato, secondo Mark Lawler, presidente della Commissione.

Inoltre, l'uso della chirurgia o della chemioterapia è stato ritardato in un paziente su due e sono stati persi 100 milioni di screening. Ritardi nell'individuazione, nella diagnosi e nel trattamento del cancro che avranno un impatto significativo sulla salute degli europei.

Le conseguenze della Brexit

Non si tratta solo della pandemia. La Brexit ha tagliato numerosi canali di comunicazione e collaborazione tra Regno Unito e Unione Europea a livello di ricerca. D'altra parte, la guerra in Ucraina ha paralizzato l'attività di sperimentazione clinica nel Paese e, a sua volta, ha influenzato negativamente quella degli Stati vicini, spaventando le aziende farmaceutiche. Sono due ostacoli alla ricerca che devono essere affrontati se si vuole raggiungere l'ambizioso obiettivo proposto dalla Commissione: che entro il 2035 ci sia un tasso di sopravvivenza decennale al cancro in tutta Europa del 70% .

La ricerca

Il rapporto fornisce dati specifici per la ricerca sul cancro. Il Regno Unito ha dedicato più di 9.000 milioni di euro tra il 2010 e il 2019. Francia e Paesi Bassi, più di 1.000 milioni. La Germania aveva preventivato un totale di 900, anche se finì per dedicare voci aggiuntive di oltre 2.000 milioni. La Spagna, settimo Paese per investimenti, ha preventivato 473,2 milioni e ne ha inclusi altri 380, ben al di sotto di quelli citati. La Commissione vede grandi lacune nella ricerca in radioterapia, chirurgia e oncologia. Nel primo caso, e nonostante il fatto che otto pazienti oncologici su dieci in tutto il mondo richiederanno prima o poi un intervento chirurgico, la chirurgia rappresenta solo il 6,1% di tutti gli studi clinici sul cancro .