Università Federico II di Napoli, esperti a confronto su malattie gastroenteriche

Integrazione tra esperienze diverse, acquisizione di conoscenze derivanti dalle evidenze scientifiche e dalla formazione pratica, analisi dei percorsi di inquadramento dei pazienti con patologie dell'intestino tenue, con patologie pancreatiche e della gestione delle emorragie digestive in endoscopia digestiva: sono gli obiettivi principali del congresso della Fismad Campania - Federazione italiana delle società delle malattie dell'apparato digerente - in programma domani, venerdì 18 marzo, e sabato 19 nell'aula magna di biotecnologie dell'Università Federico II di Napoli dal titolo «Malattie Gastroenteriche: up to date».

L'evento è promosso dalle sezioni campane delle società scientifiche di gastroenterologia Aigo, Sied e Sige. «Torniamo a riunirci - afferma Orazio Labianca, dirigente medico Uoc gastroenterologia dell'azienda ospedaliera San Giovanni e Ruggi d'Aragona di Salerno e presidente regionale Sied (Società italiana endoscopia digestiva) - e lo facciamo in forma unitaria per mostrare lo spirito di collaborazione instaurato tra le nostre strutture. La giornata del 19 marzo, inoltre, fungerà per Sied come momento per rinnovare gli organismi campani per il triennio 2022-2025».

«La pandemia - spiega Filomena Morisco, professoressa ordinario di gastroenterologia presso il dipartimento di Medicina Clinica e Chirurgia e direttrice della scuola di specializzazione in malattie dell'apparato digerente della Federico II, presidente campano Sige (Società italiana di gastroenterologia ed endoscopia digestiva) - ci lascia in eredità due anni di ritardi, non solo nello screening del cancro del colon retto. Non a caso il congresso concentrerà la propria attenzione su tre tematiche molto sentite: le patologie del piccolo intestino, le lesioni pancreatiche e le emorragie in endoscopia digestiva».

«Siamo soddisfatti per l'organizzazione del congresso - spiega Pietro Spinelli, direttore Uoc gastroenterologia dell'ospedale San Luca di Vallo della Lucania e presidente regionale Aigo (Associazione italiana gastroenterologi ed endoscopisti digestivi ospedalieri) - al quale parteciperanno personalità di eccellenza come Luca Elli, importante esperto in enteroscopia e nelle patologie del piccolo intestino, e Raffaele Manta, responsabile dell'unità operativa di Endoscopia Digestiva dell'azienda ospedaliera di Perugia, esperto di ecoendoscopia». Il dottor Labianca, la professoressa Morisco e il dottor Spinelli sono i tre responsabili scientifici del congresso, i cui lavori saranno aperti dai saluti della presidente della scuola di medicina e chirurgia Maria Triassi e del presidente nazionale Fismad Antonio Benedetti.