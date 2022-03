Uova di Pasqua Ail, l'iniziativa per sostenere la lotta contro i tumori del sangue

«Uova di Pasqua Ail», alla 29esima edizione, torna in oltre 4.300 piazze italiane. In programma nei giorni 1, 2 e 3 aprile 2022. Promossa dall’Associazione italiana contro leucemie, linfomi e mieloma, l'iniziativa serve a raccogliere fondi a favore della lotta contro i tumori del sangue. Ogni anno in Italia ci sono 33mila diagnosi. I risultati negli studi scientifici e le terapie innovative sempre più efficaci e mirate, tra cui l’immunoterapia con Car-T, ultima frontiera nella cura dei tumori, e il trapianto di cellule staminali, hanno determinato un grande miglioramento nella diagnosi e nella cura dei pazienti ematologici, adulti e bambini. È necessario proseguire su questa strada e investire sempre più risorse nella ricerca per raggiungere nuovi traguardi e rendere queste malattie sempre più guaribili. Al latte o fondente, il contributo minimo per sostenere la campagna è di 12 euro.

